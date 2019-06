le indagini saranno coordinate dai magistrati di caltanissetta

Un proiettile con minacce di morte per il procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, e per i suoi tre figli sono arrivate in Procura ad Agrigento.

Sulla scrivania del procuratore capo è arrivata una busta regolarmente affrancata, all’interno della quale vi era il proiettile.

Le indagini saranno coordinate dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta. Non è la prima volta che giungono a Patronaggio simili minacce.

La Procura di Agrigento, nelle scorse settimane, è stata al centro di un braccio di ferro con il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, per la gestione del caso della Sea Watch e in particolare per la decisione, presa dal procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella, presente sull’isola, e dallo stesso Patronaggio, di far evacuare l’imbarcazione, posta sotto sequestro, facendo sbarcare i 47 migranti a Lampedusa.