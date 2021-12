L’iniziativa del Comune dopo le sollecitazioni degli ambientalisti

Spiagge pulite dai rifiuti e addobbate a festa per questo periodo natalizio. Ad Agrigento lungo il litorale di San Leone il Comune ha provveduto a rimuovere l’enorme quantità di rifiuti che si era accumulata specie dal maltempo dei giorni scorsi. E per rendere tutto più magico sono state effettuate delle installazioni luminose di alberi e stelle di Natale. Questo per rendere più bella e accogliente la passeggiata sul lungomare che è molto frequentato anche d’inverno per la presenza dei tanti locali.

Il plauso degli ambientalisti

“Nelle scorse settimane Mareamico – si legge in una nota della stessa associazione ambientalista – aveva chiesto al sindaco di Agrigento di effettuare una pulizia straordinaria delle spiagge di San Leone, piene di rifiuti arrivati con le mareggiate, dopo le piene dei fiumi Akragas e Naro. Tutto ciò per permettere di far fruire gli arenili durante il natale, ai turisti e a tutti coloro i quali tornano in città per le festività. Il miracolo si è avverato e per la prima volta nella storia agrigentina le spiagge sono state pulite d’inverno. Sono state portate via diverse tonnellate di rifiuti e quindi sugli arenili sono stati installati diversi alberi di natale. Mareamico ringrazia l’amministrazione comunale, il distretto turistico, la Tourist Service, l’impresa 3G Energy, che ha messo a disposizione i mezzi meccanici e le ditte incaricate della pulizia ad Agrigento”.

Il sindaco: “Litorale invidiabile”

Il sindaco Franco Miccichè ha parlato con entusiasmo dell’iniziativa, mettendo in risalto l’importanza di valorizzare la c osta agrigentina anche nel periodo invernale. “Agrigento – ha detto durante le operazioni di bonifica – è un litorale invidiabile, abbiamo provveduto a fare la pulizia dell’arenile e quindi era l’occasione per posizionare questi alberi di natale lungo tutto il litorale. Ad Agrigento il natale si è sempre vissuto sulla spiaggia, con i locali, le attività sportive e le passeggiate. Quest’anno dato segnale forte con pulizia e le installazioni natalizie”.