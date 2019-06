A Lampedusa arrivati 15 migranti nella notte

Con la Sea Watch ancora bloccata a mezzo miglio dall’isola, i migranti continuano ad arrivare a Lampedusa. Come ieri mattina, infatti, anche oggi è arrivato sull’isola un barchino con a bordo una quindicina di persone. L’imbarcazione ha fatto accesso in porto senza che nessuno lo fermasse prima. I migranti, tra cui alcune donne, sono stati fatti ormeggiare al molo Favarolo e da lì presi in carico dalla Guardia di Finanza.

Un altro sbarco di migranti si registra in provincia di Trapani. Una ventina di migranti è sbarcata ieri sera nella zona di Capo Feto, a Mazara del Vallo. Solo in tre sono stati rintracciati, gli altri sono al momento irreperibili. Due minorenni sono stati bloccati dalla polizia e un maggiorenne dalle Fiamme gialle. Il barcone con i migranti a bordo era stato avvistato dalla Guardia di finanza in mare aperto.

Intanto ieri è stata recapitata al procuratore capo di Agrigento una busta con offese e minacce.