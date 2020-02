Il provvedimento

L’assessore regionale all’Ambiente Toto Cordaro, d’intesa con il governatore Nello Musumeci, ha convocato per lunedì mattina, presso il Comune di Realmonte, una riunione operativa per la vicenda relativa alla Scala dei Turchi.

La Regione Siciliana, infatti, è stata individuata quale custode del sito, a seguito del sequestro preventivo disposto, ieri mattina, dalla Procura della Repubblica di Agrigento. Un primo vertice, per definire gli ambiti di competenza dei vari uffici, si è già tenuto stamane a Palazzo Orleans. A presiederlo l’assessore regionale all’Ambiente Toto Cordaro. Presenti i dirigenti generali dei dipartimenti regionali Ambiente e Beni culturali, Beppe Battaglia e Sergio Alessandro. Alla riunione di lunedì – cui seguirà un sopralluogo nell’area del litorale agrigentino – parteciperanno anche il capo della Protezione civile della presidenza della Regione Calogero Foti, il comandante della Capitaneria di Porto Empedocle, Gennaro Fusco (delegato dal procuratore Luigi Patronaggio all’esecuzione del decreto di sequestro), il sindaco del Comune di Realmonte, Calogero Zicari, oltre al dirigente regionale della Struttura territoriale dell’ambiente di Agrigento-Caltanissetta e al soprintendente ai Beni culturali di Agrigento, nominati custodi nel provvedimento giudiziario.

“Non appena ci è stato notificato il decreto – evidenzia l’assessore Cordaro – ci siamo immediatamente attivati per coordinare gli interventi da effettuare. Il governo Musumeci ha sempre considerato prioritaria la tutela del bene rispetto ad ogni altro aspetto: la Scala dei Turchi, infatti, è un monumento che va ammirato e non calpestato, o peggio vandalizzato. Il provvedimento della magistratura non potrà che favorire questo percorso che mira a regolare la fruizione dell’area, coniugando il diritto del visitatore con la conseguente esigenza della salvaguardia del sito”.