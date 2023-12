Indaga la polizia, la procura ha aperto un’inchiesta

Colpi d’arma da fuoco in pieno giorno nel centro storico di Agrigento. Secondo le prime notizie frammentarie un uomo vicino a piazza Ravanusella è stato raggiunto da pistolettate. La vittima è un immigrato già noto alle forze dell’ordine.

Sarebbe stata la stessa vittima a chiamare le forze dell’ordine. Sul posto è sopraggiunta un’ambulanza ed i sanitari hanno prestato le prime cure portando l’uomo all’ospedale San Giovanni Di Dio. Ignota ancora l’entità delle ferite riportare dall’uomo.

Sul posto i poliziotti della sezione volanti della questura. Gli agenti intervenuti hanno compiuto tutti gli accertamenti del caso e stanno ascoltando alcuni testimoni. Adesso dovranno ascoltare l’uomo rimasto ferito, la procura ha aperto un’inchiesta.

Sparatoria e tentato omicidio a Catania nel silenzio del quartiere

Sparatoria in strada con tentato omicidio a San Berillo, consumata nel silenzio totale del quartiere. E’ questa l’accusa rivolta dalla polizia di Catania a due persone arrestate lo scorso agosto su delega della procura al termine di mesi di indagini. La sparatoria sarebbe avvenuta a Catania nello scorso mese di aprile ma le forze dell’ordine sarebbero venute a conoscenza degli eventi solo molte ore dopo.

In due, adesso, finisco in arresto perché indiziati della commissione in concorso tra loro dei reati di tentato omicidio aggravato, di porto e illegale detenzione di una pistola semiautomatica, nello specifico Beretta cal. 7,65 con matricola abrasa, nonché ricettazione.

Le manette sono scattate per Giuseppe Concetto Piterà di 22 anni mentre il nuovo ordine è stato notificato in carcere a Mario Leonardi, 22 anni anche lui, già detenuto per altra causa

Le indagini, eseguite dalla Sezione Reati contro la Persona della Squadra Mobile della Questura etnea, hanno permesso di acquisire, secondo li investigatori, elementi che dimostrerebbero come i due sarebbero gli autori del tentato omicidio ai danni di un catanese che il pomeriggio del 27 aprile scorso è stato raggiunto da un colpo di pistola al ginocchio mentre altri tre colpi raggiunser9o la sua auto