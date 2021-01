Trovata da Mareamico

L’associazione ambientalista Mare amico di Agrigento ha rinvenuto sulla battigia della spiaggia di Maddalusa, ad Agrigento, una grossa testuggine Caretta caretta, di circa 40 chilogrammi, portata a riva dall’ultima mareggiata. Il povero rettile era in pessimo stato di salute: giaceva immobile sulla riva, aveva perso la zampa anteriore destra ed anche quella posteriore sinistra era in cattive condizioni e tutto il suo corpo era aggredito da parassiti.

L’animale al centro di recupero fauna selvatica

Dopo averla portata al riparo e riscaldata, la tartaruga ferita è stata trasportata al centro di recupero fauna selvatica di Cattolica Eraclea, per il controllo veterinario e le cure. “Si spera che dopo le amorevoli cure del centro, possa riprendersi presto e tornare in mare”, dicono gli attivisti di Mare amico Agrigento.

La storia di Puck

Sono tante le storie di tartaughe salvate e rimesse in libertà. Un viaggio di andata e ritorno per Puck, la tartaruga caretta caretta, tornata a Pantelleria per riprendere la via del mare, dopo essere stata ricoverata a Favignana.

L’esemplare di circa 20 anni, ritrovato ferito nelle acque antistanti l’isola è tornato in mare dalla spiaggia di Bue Marino, dove è avvenuta la sua emozionante liberazione, alla presenza dei bimbi dell’associazione Marevivo, operativi tutto l’anno nelle iniziative a tutela del mare; del Parco Nazionale Isola di Pantelleria con il direttore Antonio Parrinello; di Legambiente rappresentata da Giuseppe Amato; e del Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria, TV (CP) Antonio Terrone, che aveva curato le attività di recupero e trasferimento dell’animale presso il centro di Recupero Tartarughe Marine AMP Isole Egadi.

La tartaruga era stata trasferita nelle Egadi da Pantelleria, dopo il suo ritrovamento in mare, lo scorso 25 luglio. Probabilmente, a causa di interazione accidentale con la pesca con il palangaro, si era ferita ingerendo ami e lenze. A Favignana, presso l’ex Stabilimento Florio, la sede del centro diretto da Salvatore Livreri Console, operativo dal 2015, funziona come un vero e proprio ospedale.