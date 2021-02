Intervento dei sanitari del 118

Tragedia ad Agrigento per una coppia di amanti. Il loro incontro in un appartamento ad Agrigento si è trasformato in un dramma. La una coppia di amanti che s’era data appuntamento in un’abitazione di Agrigento per trascorrere qualche ora d’intimità.

L’uomo, un cinquantenne, sposato, prima dell’incontro avrebbe preso una pillola di Viagra ed è deceduto, verosimilmente per un infarto, mentre era con l’amante, una quarantacinquenne.

La scappatella è finita con l’arrivo dei sanitari del 118, l’arrivo delle forze dell’ordine e il medico legale.

Inutile il tentativo di soccorso da parte dei medici dell’ambulanza del 118 che s’è precipitata nell’abitazione non appena è stato lanciato l’Sos. Sul posto, per ricostruire l’accaduto, anche le forze dell’ordine.