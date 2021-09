Centouno somministrazioni agli studenti. Tappa anche a Linosa

Vaccinazioni all’istituto Pirandello a Lampedusa

Iniziativa rivolta agli studenti ed ai loro genitori, oltre che al personale scolastico

In mezza giornata 141 dosi somministrate, di queste 101 agli studenti

Complessivamente, in 128 hanno ricevuto la prima dose

La campagna di vaccinazione anticovid nelle scuole, avviata dall’Asp di Palermo dai primi di luglio, fa tappa all’istituto Luigi Pirandello di Lampedusa.

L’iniziativa è rivolta agli studenti (ed ai loro genitori), oltre che al personale docente e non docente. In mezza giornata, sono state 141 le dosi somministrate, di cui 101 ad altrettanti studenti.

In 128 hanno ricevuto la prima dose

Per la maggior parte di coloro che hanno aderito alla campagna di vaccinazione nella scuola di Lampedusa, e cioè 128 persone, si è trattato della prima dose.

“È un dato che ci rassicura”

“L’Asp di Palermo – spiega il direttore generale Daniela Faraoni – si sta prendendo il compito di raggiungere tutte le scuole affinché, possano avviare l’attività in sicurezza nei prossimi giorni. Anche Lampedusa rientra in questa ottica di intervento. In pochissime ore state fatte oltre cento vaccinazioni. È un dato che ci rassicura e ci dà speranza perché la sensibilizzazione dei più giovani diventa un elemento di forza per andare avanti e determinare una forte azione di contrasto alla pandemia”.

Vaccinazioni continueranno fino al 3 settembre

Dopo la tappa all’Istituto Pirandello, rivolta agli studenti, le vaccinazioni proseguiranno fino a venerdì prossimo (3 settembre) a Lampedusa nei locali del poliambulatorio di Contrada Grecale. Non c’è bisogno di prenotazione per ricevere il siero: basterà presentarsi muniti di tessera sanitaria e documento di identità per essere vaccinati.

Previsto intervento anche a Linosa

Previsto un intervento anche a Linosa per somministrare, nella sede della guardia medica, le dosi a 32 residenti che finora non avevano aderito vaccinazione anti Covid.

“Ovviamente – conclude Daniela Faraoni – siamo nelle Pelagie e non ci occupiamo solo di vaccinazioni, ma, ci prendiamo carico di tutte le necessità, traducendole poi in azioni concrete a favore della popolazione. Lampedusa merita la massima attenzione: è un’isola speciale del nostro territorio ed abbiamo l’obbligo di metterla in sicurezza sotto tutti gli aspetti”.