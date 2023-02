CARABINIERI

Prende possesso della sua nuova abitazione e all’interno trova una pistola, munizioni e una bomba a mano. E’ accaduto a Caltanissetta in un appartamento di via Dalmazia che per anni è rimasto disabitato dopo il decesso del proprietario. Negli ultimi tempi gli eredi sono riusciti a venderlo e ieri il nuovo proprietario è entrato nella sua nuova casa completa di mobilio.

Il ritrovamento

Una volta aperti i cassetti l’uomo ha trovato una pistola, delle cartucce e una bomba a mano da esercitazione. Il nuovo proprietario ha contattato i carabinieri che, informati dell’insolito ritrovamento, si sono subito recati nell’appartamento. I militari hanno esaminato il contenuto e la bomba a mano che sembrerebbe disinnescata.

Si tratterebbe infatti del solo involucro ma per esserne certi bisognerà attendere domani quando arriveranno gli artificieri da Catania. Nella casa momentaneamente sono stati rimessi i sigilli, in attesa dell’intervento degli artificieri.

La pistola ritrovata a Catania

I Carabinieri della Tenenza di Mascalucia hanno arrestato in flagranza un 48enne del posto, già conosciuto dalle forze dell’ordine, per detenzione di arma clandestina e ricettazione.

Arma da fuoco presso l’abitazione dell’uomo

I militari della Tenenza, attraverso una proficua attività info investigativa, avevano appreso che l’uomo potesse detenere un’arma da fuoco all’interno della propria abitazione.

La perquisizione, l’uomo ha detto di aver rinvenuto la pistola tra i rifiuti

Immediata è stata la perquisizione presso l’abitazione dell’uomo in via Polveriera ma quest’ultimo, su richiesta dei Carabinieri per cercare di limitare i “danni”, li ha condotti in una stanza dell’abitazione e, prelevandola da un mobile, ha loro consegnato una custodia contenente una pistola marca Browning cal. 6,35 con matricola abrasa e 15 cartucce delle quali 6 inserite nel caricatore, aggiungendo d’averla rinvenuta vicino un cumulo di rifiuti.

L’arma inviata al Ris di Messina

L’arma sarà inviata al RIS Carabinieri di Messina per le opportune indagini di laboratorio e, soprattutto, per verificarne l’utilizzo in episodi delittuosi.

Arresti domiciliari per l’uomo

L’uomo è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto disponendone la sottoposizione agli arresti domiciliari.

Donna trovata con droga e una pistola, il gip la scarcera

A gennaio il gip del Tribunale di Siracusa ha disposto la scarcerazione di una donna di 52 anni, Maria Nicosia, siracusana, arrestata dalla polizia per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio e detenzione di arma clandestina. La decisione è stata assunta al termine dell’udienza di convalida dell’indagata, difesa dall’avvocato Junio Celesti, e tra le ragioni addotte dal giudice c’è la circostanza che la donna non ha precedenti penali.