Trovati 20 grammi di stupefacente

Nascondeva della cocaina dentro le mutande, un presunto pusher a Caltanissetta finisce nei guai. Incappa in un posto di blocco della polizia e alla fine consegna spontaneamente lo stupefacente. Lo ha fatto nel momento in cui sapeva che non avrebbe avuto scapo. Infatti gli agenti stavano iniziando la perquisizione di chi si trovava all’interno del veicolo. Il trentenne a quel punto, messo evidentemente alle strette, ha deciso di consegnare la droga.

L’arresto della squadra mobile

L’arresto della squadra mobile nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti. Un’operazione partita nel momento in cui è stata fermata un’auto ed è scaturito il controllo di chi era a bordo. A seguito delle perquisizioni, uno di loro ha consegnato agli agenti un involucro di cocaina che aveva nascosto negli slip.

La decisione del Gip

A seguito della richiesta della Procura della Repubblica del tribunale di Caltanissetta, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e il sequestro della droga. L’indagato ha avuto gli arresti domiciliari in attesa delle prossime fasi del procedimento penale.

Il precedente nel Messinese

Oramai il nascondiglio della droga nelle mutande non è che in Sicilia sia particolarmente originale. Le cronache sono piene di episodi di spacciatori che per sfuggire ai controlli utilizzano i propri slip. Giochetto che però molto spesso non funziona. Nell’agosto scorso nel Messinese un uomo fu beccato in giro con della droga nelle mutande, alla fine i sospetti hanno portato dritto nella sua casa. E qui ad essere saltata fuori una piccola piantagione con tanto di impianto di irrigazione e dell’altro stupefacente pronto per essere venduto ai clienti. Finisce nei guai un 34enne nel Messinese, arrestato dai carabinieri nell’ambito dei servizi finalizzati a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti. I militari del nucleo radiomobile di Messina hanno sorpreso in flagranza di reato un 34enne con precedenti. L’accusa per lui è di spaccio di sostanze stupefacenti.

