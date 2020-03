La protesta del presidente di Sicindustria Caltanissetta

” Uffici chiusi, pagamenti bloccati e imprese in rivolta“. La denuncia arriva da Gianfranco Caccamo, presidente di Sicindustria Caltanissetta che protesta per la chiusura dell’attività amministrativa del Cas e dell’Anas in questi giorni segnati da una grave crisi delle imprese siciliane.

“L’Anas e il Consorzio autostrade siciliane – afferma Caccamo -hanno sospeso l’attività degli uffici amministrativi. Il risultato è che le nostre imprese hanno fornito un servizio, hanno emesso la fattura, ma non ricevono il pagamento”.

Il presidente di Sicindustria Caltanissetta sottolinea anche che “In condizioni normali questo è un disservizio gravissimo. Ma in questo periodo – con l’economia globale congelata – diventa indegno e inaccettabile”. E per le imprese, oltre al danno la beffa. “Da un lato l’esecutivo promette misure a favore delle imprese, dall’altro la pubblica amministrazione chiude i rubinetti dei pagamenti”. Cacamo sollecita Anas e Cas a trovare la soluzione nel più breve tempo possibile.