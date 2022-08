il raduno dei grillini

Il Movimento 5 Stelle dà il via alla la macchina elettorale in vista dell’Election day del 25 settembre prossimo per il rinnovo del presidente della Regione, dei rappresentanti all’Ars, alla Camera dei Deputati e alla Camera dei Senatori. Oggi a Caltanissetta è in programma un incontro di coordinamento di tutti i candidati 5 stelle alle elezioni politiche e regionali

Parte la macchina elettorale del M5S Sicilia

Oggi a villa Barile a Caltanissetta. Dalla 17 alle 19, è in programma un incontro di tutti i candidati del Movimento alle prossime elezioni politiche e regionali per coordinare le prossime iniziative e i tour in giro per la Sicilia prima dell’appuntamento con le urne del 25 settembre. “Ogni giorno che passa – dice il candidato presidente Nuccio Di Paola – sento crescere intorno a noi l’entusiasmo di chi, appoggiandoci, è certo di schierarsi dalla parte giusta, che poi è sempre stata quella del cittadino. Le famiglie sono allo stremo e la politica sembra guardare solo al proprio ombelico o discettare di problemi lontani anni luce dalla quotidianità della gente, che non sa come arrivare a fine mese”.

Di Paola candidato presidente

Ed è proprio Nuccio Di Paola il candidato alla Regione del movimento, scelto dopo il no di Giuseppe Conte all’alleanza con il Partito Democratico e il no alla candidatura di Caterina Chinnici. Di Paola, dunque, già grande elettore e deputato uscente all’Ars, tenterà la carta della Presidenza che per due volte non è riuscita a Giancarlo Cancelleri.

La composizione delle liste del M5S

Ecco la lista dei candidati del M5S.

PALERMO

Nuccio Di Paola

Luigi Sunseri

Roberta Schillaci

Adriano Varrica

Fabrizio Bilello

Provvidenza Barrovecchio

Massimo Ruggieri

Giorgio Castagna

Calogero Cerami

Maria Rosa Favuzza

Domenico Gambino

Irene Gionfriddo

Venera Lazareanu

Luca Lecardane

Antonino Parisi

Marianna Ruggeri

AGRIGENTO

Giovanni Di Caro

Salvatore Ersini

Angelo Cambiano

Marcella Carlisi

Francesco Castrogiovanni

Antonella Di Prima

CALTANISSETTA

Nuccio Di Paola

Filippo Ciancimino

Maria Luisa Cinquerrui

CATANIA

Nuccio Di Paola

Jose Marano

Cristiano Anastasi

Giuseppe Maria Purpora

Graziano Bonaccorsi

Erminia Lidia Adorno

Martina Ardizzone

Teresa Corallo

Antonio Maria Bonaccorso

Angelo Attanasio

Giampaolo Caruso

Giuliana Gianna

Sebastiano Mario Valenti

ENNA

Daniela Garufi

Angelo Parisi

MESSINA

Antonino De Luca

Antonella Papiro

Cristina Cannistrà

Vera Giorgianni

Calogero Leanza

Lillo Valvieri

Giovanni Utano

RAGUSA

Stefania Campo

Gianluca Di Raimondo

Pietro Guerrieri

Carmen Rabbito

SIRACUSA

Giorgio Pasqua

Flavia Di Pietro

Fabio Fortuna

Carlo Gillistro

Serafina Prumeri

TRAPANI

Nicolò La Grutta

Cristina Ciminnisi

Luca D’Agostino

Luana Maria Saturnino

Mauro Terranova

PALERMO