la struttura per anziani è stata posta in isolamento

Quarto paziente di una casa di riposo di Caltanissetta ricoverato per coronavirus. Si tratta di un’anziana di 88 anni che nella notte è stata ricoverata in gravi condizioni al reparto di Terapia Intensiva Covid-19 dell’ospedale Sant’Elia.

Altri tre ospiti della stessa struttura sono ricoverati in Malattie Infettive. La casa di riposo, con un provvedimento dell’Asp di Caltanissetta, è stata posta in isolamento; operatori e pazienti si trovano in quarantena.

Questa mattina l’Asp di Caltanissetta sta provvedendo con l’apertura di ulteriori 30 posti letto nella Rsa di via Luigi Monaco e 12 posti di Malattie Infettive all’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela. Al momento all’ospedale Sant’Elia sono infatti saturi i 27 posti letto in Malattie Infettive e sono occupati 6 degli 8 posti attivati in Terapia Intensiva.

I primi due casi di positività al virus nella casa di riposo sono stati accertati lo scorso 10 ottobre.

Intanto, secondo l’ultimo bollettino sui contagi, aggiornato a ieri pomeriggio, sono 562 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 7.850 gli attuali positivi. Di questi 649 sono i ricoverati: 565 in regime ordinario (23 in più) e 83 in terapia intensiva con un incremento di 6 ricoveri rispetto al giorno precedente. 7.202 persone si trovano in isolamento domiciliare. Anche ieri si sono registrate nuove vittime, sono ben 11 i decessi che portano il totale a 389. I decessi sono stati registrati 7 a Palermo; 2 a Catania; 1 a Messina e 1 a Marsala. I guariti sono 198. I tamponi effettuati sono 7.412.

Sul fronte della distribuzione territoriale sono 192 i nuovi casi a Palermo; 170 a Catania; 66 a Trapani; 53 a Messina; 34 a Ragusa; 20 a Siracusa; 19 a Caltanissetta; 5 a Enna e 3 a Agrigento.

Non si tratta purtroppo, del primo focolaio che scoppia in una casa di riposo o in residenze sanitarie assistite.

Nella notte del 18 ottobre scorso, è stata evacuata la Rsa di Sambuca di Sicilia, cittadina dichiarata “zona rossa” dal governatore Musumeci.

I casi positivi nel centro belicino sono oltre 60, gran parte dei quali concentrati nella casa di riposo focolaio dell’epidemia. Numero che tiene conto dei quattro decessi tra gli ospiti della stessa Rsa.