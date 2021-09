Il processo a Caltanissetta

Ha preso il via questa mattina al tribunale di Caltanissetta, dinanzi al giudice Nadia Marina La Rana, il processo a carico di un uomo di Campofranco, nella provincia nissena, accusato di non aver bonificato il proprio terreno dove era stata realizzata una discarica abusiva – estesa circa 1000 mq – di rifiuti speciali e pericolosi, quali lastre di onduline in fibrocemento ed amianto, sfabbricidi, pneumatici fuori uso ed altri materiali inquinanti.

La vicenda risale al 2018

Nel 2018 il sindaco del Comune di Campofranco gli aveva ordinato di provvedere “alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi inquinati di sua proprietà in contrada Airicella” senza, però, che l’uomo vi provvedesse.

Accolta istanza del Wwf Sicilia

Il giudice ha accolto l’istanza di Wwf Sicilia centrale per la costituzione di parte civile, presentata dal legale Salvatore Patrì di Caltanissetta, in base alle vigenti norme in materia di “danno ambientale” ed in relazione alle finalità di tutela dell’ambiente e del territorio fatte proprie dallo Statuto dell’associazione.

Per il presidente di Wwf Sicilia centrale, Ennio Bonfanti, “si tratta di un’importante riconoscimento per il Wwf nisseno, unica associazione ambientalista che si sia costituita, in relazione all’attività svolta da anni sul tema della tutela e conservazione della natura e dell’ambiente”.