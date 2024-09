Esercitazione nella galleria Caltanissetta per testare la macchina dei soccorsi. L’esercitazione si è svolta giovedì 5 settembre ed è stata resa necessaria per testare la macchina dei soccorsi, in previsione della prossima apertura al traffico a doppio senso di circolazione del fornice sinistro della galleria, realizzata nell’ambito del secondo lotto dei lavori di adeguamento della SS 640 “Strada degli Scrittori”. Lunedì 2 settembre, presso la Prefettura di Caltanissetta, si è tenuta la riunione di coordinamento promossa per organizzare un’esercitazione, reale e per posti di comando, nella canna sinistra della galleria “Caltanissetta”.

Verifica dei piani di emergenza e delle tecniche d’intervento

L’obiettivo era quello di verificare i contenuti dei piani di emergenza, in ottemperanza al Decreto Legislativo del 5 ottobre 2006 n. 264, in attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea e testare le tecniche d’intervento e di evacuazione che potrebbero rendersi necessarie in caso di incidente con incendio all’interno del tunnel.

Simulazione di un evento incidentale grave

Durante l’evento è stata simulata una situazione di potenziale pericolo in galleria, a seguito di un evento incidentale di particolare gravità (incendio), che imporrà l’evacuazione immediata degli infortunati, per testare l’efficienza degli impianti tecnologici di sicurezza a servizio della galleria, le modalità operative previste dal piano di emergenza e i conseguenti tempi di intervento. Il fine era quello di acquisire eventuali elementi utili al miglioramento della pianificazione in caso di incidenti in galleria e di ottimizzare le capacità operative organizzative e di coordinamento interforze. Non sono stati previsti nel corso dell’esercitazione ripercussioni sul traffico veicolare.

Apertura della galleria e lavori in corso

Contestualmente all’apertura della galleria Caltanissetta, che darà continuità alla direttrice tra l’autostrada A19 e le province di Caltanissetta ed Agrigento, verrà messo in esercizio anche lo svincolo di Caltanissetta Sud che consentirà l’accesso al centro abitato di Caltanissetta e comporterà la chiusura della bretella provvisoria realizzata tra il vecchio tracciato della SS 640 ed il tratto ammodernato, dopo la demolizione del viadotto San Giuliano sulla vecchia SS 640. Per l’apertura di tutto il tratto stradale, nella sua configurazione definitiva a doppia carreggiata, restano da completare gli impianti del fornice in destra della Galleria Caltanissetta ed i lavori di costruzione degli ultimi tre viadotti: viadotto Salso (carreggiata destra), viadotto Arenella 3 (carreggiata destra) e viadotto San Giuliano (carreggiata sinistra).

