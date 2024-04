E’ esplosa una palazzina a Mussomeli in provincia di Caltanissetta. Una donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in elisoccorso a Palermo all’ospedale Civico nel centro grandi ustioni.

Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. Si sta cercando di capire se ci sono altri feriti.

L’esplosione è avvenuta poco dopo le 9 di questa mattina. E’ stata la stessa donna a chiamare il 118. Sul posto sono presenti vigili del fuoco, carabinieri e soccorritori. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato la deflagrazione

(in aggiornamento)

Crollo anche a San Giuseppe Jato

E’ crollata parte di una palazzina in fase di ristrutturazione a San Giuseppe Jato (Palermo) in via Caruso Spinelli . Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Sono intervenuti anche i carabinieri e il sindaco Giuseppe Siviglia. Per precauzione sono stati evacuati alcuni edifici che si trovano in prossimità dell’edificio che in parte è crollato. L’area è stata transennata.

Rischio crollo, famiglie senza casa a Pozzallo

Per una vicenda simile ma non uguale quaranta famiglie sono rimaste in strada, invece, nel ragusano. Il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna ha emanato un’ordinanza di sgombero degli appartamenti Iacp, a rischio di crollo, in cui risiedono, 40 famiglie. Il provvedimento è stato emesso dopo i sopralluoghi effettuati dall’ufficio tecnico, dal genio civile e dallo stesso istituto autonomo case popolari.

La nota della prefettura

“Lo sgombero – si legge in una nota della Prefettura – è necessario per tutelare incolumità e l’integrità fisica dei residenti. Si è deciso di procedere ad un censimento delle strutture pubbliche e private presenti nel circondario per garantire un alloggio alle famiglie che dovranno lasciare le case ormai inagibili”. Lo sgombero – secondo quanto si è appreso – dovrebbe avvenire nell’arco di una decina di giorni. Già nel 2019 – si era posto il problema della tenuta statica degli edifici.

La riunione

Alla riunione hanno partecipato gli onorevole Salvatore Sallemi, Giorgio Assenza, Stefania Campo e Ignazio Abbate, i vertici delle territoriali Forze di Polizia, il Sindaco del Comune di Pozzallo , il commissario straordinario dello Iacp., il dirigente servizio Provinciale di Ragusa del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, l’Ing. Capo del Genio Civile e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa.