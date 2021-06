Oggi la requisitoria

Stato-mafia: Giovanni Brusca al processo da sito riservato

Oggi richieste pene della Procura generale

Partecipa al processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia da una località riservata Giovanni Brusca, ex boss passato tra i ranghi dei pentiti scarcerato per fine pena, tra le polemiche, la settimana scorsa, dopo 25 anni di detenzione.

Oggi la requisitoria

All’udienza di oggi del procedimento d’appello sul patto che pezzi dello Stato avrebbero stretto con Cosa nostra negli anni delle stragi mafiose dovrebbe concludersi la requisitoria dei procuratori generali Giuseppe Fici e Sergio Barbiera.

Gli imputati

I due magistrati dovrebbero chiedere le pene per gli imputati: i boss Leoluca Bagarella e Antonino Cinà, l’ex senatore di Forza Italia Marcello Dell’Utri, gli ex ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno tutti condannati a pene pesantissime per il reato di minaccia a Corpo politico dello Stato. Per Brusca la corte d’assise dichiarò la prescrizione. Al dibattimento era imputato anche Massimo Ciancimino, figlio dell’ex sindaco mafioso Vito Ciancimino. Condannato per calunnia: il reato è stato dichiarato prescritto in appello.