l'uomo rianimato e sottoposto ad un intervento di angioplastica

Giunto al pronto soccorso del Sant’Elia di Caltanissetta con dolori al braccio sinistro e alla scapola, a un paziente di 42 anni e’ stato assegnato un codice verde.

Fatta la visita, due elettrocardiogrammi e l’esame degli enzimi, risultati negativi, stava per essere dimesso quando l’uomo ha avuto un arresto cardiaco. Per oltre trenta minuti il quarantaduenne non ha dato alcun segno di vita. Quando ormai qualunque tentativo sembrava vano, finalmente il paziente ha cominciato a ridare segni di vita tornando a respirare autonomamente.

Trasferito in Emodinamica, gli è stato praticato un intervento di angioplastica. “Nessuno ormai ci credeva più – ha detto il medico di turno del pronto soccorso Sebastiano Nocilla -. Vederlo ritornare in vita è stata una gioia immensa”.