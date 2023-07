L'operazione della polizia, il giovane era già ai domiciliari

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Caltanissetta hanno tratto in arresto un uomo per detenzione di una pistola giocattolo modificata in arma da sparo e quasi 1.5 kg di hashish. L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari.

L’operazione

La Squadra Mobile, nell’ambito del contrasto del traffico di sostanze stupefacenti nel centro storico di Caltanissetta, così come richiesto dal Questore Giusy Agnello, ha intensificato i controlli.

Domenica sera, avendo avuto notizia che un soggetto, già noto alla Squadra Mobile, potesse detenere un’arma e della droga veniva disposto un accurato controllo e i poliziotti hanno deciso di recarsi a casa sua.

Il giovane già ai domiciliari

Il giovane, già in regime di detenzione domiciliare per altri reati, veniva sottoposto a controllo e dalla perquisizione dell’abitazione è emerso che il detenuto deteneva una pistola giocattolo artatamente modificata in arma comune da sparo e, occultata in vari nascondigli, quasi 1,5 kg di hashish e relativo materiale per il confezionamento.

La sostanza sequestrata è stata analizzata dalla Polizia Scientifica ed una volta immessa sul mercato avrebbe potuto essere venduta per oltre 15.000 euro.

Il precedente di Catania

Si ferisce esplodendo un colpo con la sua pistola giocattolo modificata e viene arrestato. I Carabinieri della Compagnia di Catania – Fontanarossa hanno arrestato in flagranza un 56enne, poiché ritenuto responsabile di detenzione di armi clandestine.

Sabato sera, la pattuglia impegnata nel controllo del territorio, a seguito di segnalazione al 112, si è recata nell’abitazione del predetto, appurando che lo stesso si era ferito ad una mano dopo aver esploso un colpo con una pistola giocattolo modificata.

A seguito di più approfondito controllo all’interno dell’abitazione sono state rinvenute e sottoposte a sequestro ulteriori due armi giocattolo modificate, unitamente a del munizionamento prodotto artigianalmente.

L’arrestato è stato trasportato da personale medico del 118 presso una struttura ospedaliera per ricevere le cure del caso.

Like this: Like Loading...