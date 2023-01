Perquisizione nel centro storico di Caltanissetta

La polizia ha scoperto nel centro storico di Caltanissetta una “casa dello spaccio”, individuata anche per il suo “odore” inconfondibile. In manette un giovane di 20 anni, con lui anche un minorenne denunciato perché trovato con un coltello di genere vietato.

L’intervento della squadra volanti

I poliziotti della sezione volanti hanno arrestato un ventenne nella flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto è nato dall’attività di un equipaggio della polizia di Stato nel corso dei servizi di controllo del territorio. Ad essere eseguita una perquisizione domiciliare nella casa del giovane nel centro storico del capoluogo dove si presumeva ci fosse un’attività di spaccio.

L’odore inconfondibile

Una volta entrati in casa gli agenti hanno subito avvertito un forte odore acre, tipico dello stupefacente. In diversi punti della casa, ipotetica base dello spaccio, sono stati trovati ben 35 involucri di stagnola contenenti marijuana, altri due involucri contenenti rispettivamente cocaina e hashish e materiale utilizzato per il confezionamento. Gli agenti hanno condotto il giovane in questura e, su disposizione del pubblico ministero, ha avuto gli arresti domiciliari.

Dentro casa un minorenne

All’interno della cosiddetta casa dello spaccio era presente anche un minorenne, trovato in possesso di un coltello. Gli agenti hanno denunciato il ragazzo alla Procura della Repubblica del tribunale per i minorenni per “porto di armi od oggetti atti ad offendere”.

Un giro d’affari fiorente

Nella zona del Nisseno purtroppo il giro d’affari della droga è fiorente anche a livello di piccoli spacciatori. Numerose le operazioni che sono state portate avanti negli ultimi tempi. L’ultima nell’ottobre scorso quando i carabinieri della stazione di Niscemi, alle dipendenze del Reparto Territoriale di Gela, hanno effettuato una perquisizione domiciliare, mirata alla ricerca di armi, nei confronti di un uomo di 45 anni, già noto alle forze dell’ordine. Durante le operazioni non sono state trovate armi. Il controllo, tuttavia, ha portato al rinvenimento e relativo sequestro di circa 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e circa 7 grammi di hashish. I militari dell’arma hanno quindi arrestato l’uomo per detenzione ai fini di spaccio.