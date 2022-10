Nel pomeriggio del 19 ottobre ultimo scorso, i carabinieri della stazione di Niscemi, alle dipendenze del Reparto Territoriale di Gela, hanno effettuato una perquisizione domiciliare, volta alla ricerca di armi, nei confronti di un uomo di 45 anni, già noto alle forze dell’ordine. Durante le operazioni non sono state trovate armi.

Il controllo, tuttavia, ha portato al rinvenimento e relativo sequestro di circa 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e circa 7 grammi di hashish.

La persona perquisita è stata arrestata per il reato di detenzione ai fini di spaccio e sottoposto, a seguito di richiesta del Pubblico Pubblico Ministero di turno della Procura di Gela, alla misura cautelare degli arresti domiciliari disposti dal Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Gela.

Lo spaccio a Siracusa

Gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di Ortigia hanno arrestato Alfio Gagliano, siracusano di 24 anni, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, per detenzione ai fini dello spaccio di droga.

Il blitz nella piazza dello spaccio

Il giovane è stato bloccato in via Santi Amato, nel rione di santa Panagia, una delle piazze dello spaccio di Siracusa mentre tentava di nascondere sotto un’auto parcheggiata ed in un piccolo magazzino, alcune bustine di vari tipi di sostanze stupefacenti.

Il sequestro

In totale, gli investigatori della Squadra Mobile e del Commissariato Ortigia hanno sequestrato 30 dosi di crack, 14 dosi di cocaina, 24 dosi di marijuana e 3 dosi di hashish. L’arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa del

giudizio direttissimo.

Controllo antidroga in un’altra piazza

Nelle ore scorse, gli stessi poliziotti hanno arrestato un 32enne ed un 30enne, accusati di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz

In particolare, nel corso di un controllo in viale Dei Comuni, uno delle piazze più calde della città, uno dei due indagati è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina e della somma di 265 euro, probabile provento dell’attività di spaccio.

Perquisizione in casa

Inoltre, a seguito di perquisizione domiciliare nell’abitazione dell’uomo, sono stati rinvenuti ulteriori 8,54 di cocaina, 1,28 grammi di hashish e bilancini elettronici e vario materiale per il confezionamento, nonché due proiettili calibro 22.