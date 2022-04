Protestano anche gli ambientalisti

Piovono proteste dopo che ieri il governo regionale ha annunciato la localizzazione dei due termovalorizzatori che sorgeranno in Sicilia. I due impianti sorgeranno a Gela nel Nisseno e a Pantano D’Arci, un quartiere di Catania. È stata chiusa la gara, come ha annunciato ieri il presidente della Regione Nello Musumeci, e dei sette progetti presentati, ne sono stati scelti due per poco più di un miliardo di euro. Non ci sarà un impianto a Palermo, come ipotizzato un anno fa al momento dell’indizione dei bandi. Più in generale, la Sicilia Occidentale dovrà fare base sulla struttura che sorgerà a Gela.

E proprio su gela scatta la protesta

Non ci stanno però i deputati regionali del Movimento 5 stelle che annunciano battaglia contro il progetto dell’impianto che dovrebbe sorgere a Gela. “Gela e i gelesi non sono la pattumiera di Musumeci e della sua sgangherata maggioranza. Annunciare a pochi mesi dall’elezione la costruzione di un inceneritore nella città del Golfo è penoso? In una città dove mancano, strade, ospedali, acqua e agricoltura, Musumeci pensa all’affaire rifiuti. Noi lo impediremo strenuamente.”Inceneritori? Mai, men che meno a Gela”. Queste le parole di Nuccio Di Paola e Ketty Damante.

All’Ars la mozione per stoppare i progetti

Il gruppo parlamentare del M5s ha anche presentato una mozione a firma Giampiero Trizzino, che prevede la ‘Sospensione delle iniziative tendenti alla realizzazione d’inceneritori dei rifiuti. “Per Musumeci – aggiungono i deputati grillini – l’unica città sacrificabile è sempre Gela e i gelesi sempre cittadini senza dignità. Studi, anni di programmazione, piani di risanamento, istituzioni di aree protette, aree SIN e vincoli ambientali vari, e poi arriva Musumeci e ci fa questo bel regalo. A Militello i cavalli e a Gela la munnizza… Vediamo se i gelesi hanno compreso il danno che hanno fatto a loro stessi votando il centrodestra nelle scorse elezioni regionali”.

Le proteste degli ambientalisti “Scelta scellerata”

L’annuncio di Musumeci ha anche scatenato la protesta degli ambientalisti. Per Legambiente per voce del presidente Gianfranco Zanna “La scelta di Musumeci di volere gli inceneritori è scellerata e insostenibile, per l’ambiente e per le tasche dei siciliani. Come per quelli di Cuffaro, alla faccia della rottura con il passato, faremo di tutto per fermarli”.