Operazione della squadra mobile di Caltanissetta

Operazione della polizia nel Nisseno, beccati marito e moglie ritenuti presunti corrieri della droga. A Caltanissetta la squadra mobile ha arrestato una coppia per il trasporto di quasi 60 grammi di cocaina e detenzione di 25 grammi di marijuana. Gli agenti della sezione narcotici, nel corso dei servizi di prevenzione e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, hanno notato la coppia mentre transitava a bordo di un’auto. Nel corso della verifica dei dati con la sala operativa, i due coniugi hanno fornito versioni diverse sul luogo di provenienza.

Atteggiamento sospetto

Considerato l’atteggiamento sospetto della coppia, i poliziotti hanno proceduto a una perquisizione. A quel punto la donna ha subito consegnato un involucro di plastica contenente cocaina. In automatico è scattata una successiva perquisizione domiciliare eseguita nell’abitazione dei presunti corrieri della droga. Qui gli agenti hanno trovato una dose di cocaina pronta per la vendita, circa 25 grammi di marijuana e materiale utilizzato per il confezionamento della droga destinata alla vendita.

Il valore dello stupefacente

La droga, una volta immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare fino a 5mila euro. Il gip ha convalidato gli arresti ed applicato la misura della custodia in carcere per l’uomo e i domiciliari per la donna.

Ieri vasta operazione antidroga

Appena ieri un’organizzazione dedita al traffico di droga è stata sgominata dai carabinieri. Ad essere portata avanti una vasta operazione antidroga, condotta dai carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta. L’attività si è sviluppata nelle province di Caltanissetta, Agrigento e Catania nei confronti dei presunti componenti di un’organizzazione. Il gruppo criminale, secondo l’accusa, avrebbe gestito lo spaccio di cocaina, ma anche di marijuana e hashish, nella zona del cosiddetto “Vallone”, tra Mussomeli e le località limitrofe. Complessivamente sono 15 le persone arrestate, di cui una ai domiciliari, indagate a vario titolo per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip di Caltanissetta su richiesta della locale Dda.

L’organizzazione, sulla base della ricostruzione degli inquirenti, si sarebbe avvalsa di un “continuo approvvigionamento” di droga. Era garantito da canali di rifornimento individuati nelle province di Catania e Agrigento. “Avrebbero gestito – sottolineano gli inquirenti – una rilevante attività di spaccio di sostanze stupefacenti”.

