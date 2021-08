Ancora multe

Nella zona arancione a Niscemi controlli anti Covid della Polizia di Stato

Identificate trentaquattro persone, cinque sanzionate per violazioni delle misure di contenimento

Sequestrati cannabinoidi e una persona segnalata in Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti

Con l’istituzione della zona arancione nel comune di Niscemi (CL) la Polizia di Stato ha intensificato i controlli nell’ambito dei servizi attivati per il rispetto delle limitazioni imposte dall’emergenza coronavirus.

I controlli in zona arancione

Ieri i poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza hanno controllato e identificato trentaquattro persone ed eseguito controlli amministrativi in diversi esercizi commerciali, elevando cinque contravvenzioni. Sanzionati due gestori di bar: uno perché ha consentito la permanenza di clienti all’interno del negozio intenti al gioco delle slot machine e un altro perché ha consentito la consumazione sul posto di cibi e bevande.

Una palestra multata

Sanzionato anche il titolare di una palestra poiché non ha rispettato l’obbligo di chiusura imposto con l’ordinanza regionale. Un’altra sanzione ha riguardato la violazione del coprifuoco. Nei confronti di quattro persone i poliziotti hanno eseguito perquisizione personale sul posto, una delle quali con esito positivo, difatti addosso a uno dei soggetti gli agenti hanno trovato e sequestrato cannabinoidi. L’uomo è stato segnalato in Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.