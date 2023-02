Gli episodi accaduti nel dicembre scorso a Caltanissetta

Rapina e scippi, in alcuni casi anche estremamente violenti. La polizia di Caltanissetta riesce a dare un volto e un nome all’autore di almeno tre di questi episodi. In un caso la vittima, a cui non è riuscito a strappare subito la borsa, è stata scaraventata a terra facendole sbattere la testa.

I reati contestati

La squadra mobile, nel corso delle indagini preliminari, ha eseguito una misura cautelare della custodia in carcere. Il provvedimento emesso dal Gip del tribunale di Caltanissetta, su richiesta della Procura della Repubblica. Un uomo indagato per i reati di furto aggravato e rapina. L’arrestato è sospettato di aver commesso una rapina e due scippi nel centro storico di Caltanissetta lo scorso mese di dicembre.

Lo sviluppo delle indagini

Le indagini eseguite dalla squadra mobile si sono avvalse anche attraverso della visione di numerose immagini dei sistemi di videosorveglianza installati in zona. E’ emerso che l’uomo, in uno degli episodi che gli sono contestati, ha dapprima tentato di strappare la borsa di una donna. Non riuscendo nel suo intento per la resistenza opposta dalla vittima, l’avrebbe trascinata a terra facendole battere la testa sul selciato.

Altro scippo e rapina

L’arrestato è indagato anche in relazione ad un altro scippo e una tentata rapina realizzati il giorno successivo nei confronti di un’altra donna. Gli investigatori hanno effettuato un’analisi incrociata delle immagini dove sono stati consumati i reati e nelle vie di fuga. Sono riusciti a dare un volto all’indagato, individuando alcuni specifici elementi caratteristici della sua fisionomia. In questura sono state, inoltre, convocate alcune persone che avevano assistito ai fatti, parte delle quali in grado di riconoscere il presunto autore della rapina e dei due scippi. La Procura della Repubblica di Caltanissetta, che ha coordinato le indagini, ha richiesto ed ottenuto la misura cautelare della custodia in carcere dal Gip. Condivisa la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza raccolti dalla squadra mobile.