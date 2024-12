Allarme per rischio crollo in via Redentore, nel cuore del centro storico di Caltanissetta. Tredici famiglie sono state evacuate precauzionalmente da tre edifici, ai civici 39 e 179 di via Redentore e in un immobile nel vicino vicolo Scilla, a seguito della comparsa di crepe e lesioni strutturali. L’allarme è scattato dopo che alcuni residenti del civico 39 hanno notato fessurazioni nelle pareti del sottoscala. Le crepe si sono poi estese ad altri due edifici vicini, facendo temere un possibile cedimento strutturale.

Intervento immediato dei Vigili del Fuoco

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto all’evacuazione precauzionale delle tredici famiglie residenti negli edifici interessati. Sul posto sono intervenuti anche Carabinieri, Polizia, Polizia Municipale e volontari della Croce Rossa, che hanno fornito assistenza alle famiglie sfollate, offrendo bevande calde e supporto logistico. I Vigili del Fuoco stanno ora lavorando per accertare le cause del cedimento strutturale. Secondo le prime ipotesi, le lesioni potrebbero essere state causate da smottamenti del terreno dovuti alle recenti piogge, ma al momento non si escludono altre possibili cause.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale sul posto per coordinare i soccorsi

Presenti sul luogo dell’evento anche il Sindaco Walter Tesauro, l’Assessore alla Protezione Civile e Polizia Municipale Oscar Aiello, l’ingegnere Tomasella dell’Ufficio Tecnico e l’Assessore Pasqualino con il dirigente dei servizi sociali Giuseppe Intilla. L’Amministrazione Comunale si è immediatamente attivata per coordinare i soccorsi e fornire supporto alle famiglie evacuate. Si sta valutando la possibilità di ospitare gli sfollati presso strutture alberghiere o di trovare sistemazioni alternative presso parenti. Il Sindaco ha firmato l’ordinanza di sgombero per i tre edifici interessati.

Riunione in Comune per valutare la situazione e gli interventi necessari

È prevista a breve una riunione presso l’ufficio tecnico comunale per fare il punto della situazione e definire gli interventi necessari per mettere in sicurezza gli edifici e consentire il rientro delle famiglie nelle proprie abitazioni. L’intera via Redentore è stata chiusa al traffico veicolare per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell’Ordine e della Croce Rossa, insieme al coordinamento tra le istituzioni cittadine, ha permesso di evitare una potenziale tragedia, scongiurando il peggio in questo periodo natalizio.