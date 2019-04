La gara

La prima tappa del Giro di Sicilia, in programma dal 3 al 6 aprile, da Catania a Milazzo, presenta un solo GPM a 56 km dall’arrivo che potrebbe preludere ad attacchi, anche se rimane probabile l’ipotesi volata finale.

La corsa ha passato il km 0 alle ore 12:28 con il gruppo forte di 123 corridori.

MAGLIE

Maglia Rossa e Gialla, leader della classifica generale, sponsorizzata dalla Regione Siciliana e Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani nato dopo il 1/1/1994, sponsorizzata dall’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo – citiesbreak.com

NOTE: Abbuoni: Traguardi Volanti: 3″, 2″ e 1″ al 1º, 2º e 3º classificato. Traguardo finale: 10″, 6″ e 4″ al 1º, 2º e 3º classificato. È previsto un traguardo volante per tappa e un massimo abbuono possibile di 13″. Il massimo abbuono possibile per l’intera corsa è di 52″.

Maglia Arancione, leader della classifica a punti, sponsorizzata da NamedSport.

NOTE: Punti: 5, 3, 2 e 1 al 1º, 2º, 3º e 4º classificato a ciascun traguardo volante. Linea d’arrivo: 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 punto per le posizioni dalla 1 alla 10. Il massimo di punti ottenibili nell’intera corsa è di 68.

Maglia Verde Pistacchio, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Cantine Cellario.

NOTE: Punti: 5, 3, 2 e 1 punto vengono aggiudicati sulla cima di ciascuna delle tre salite di categoria unica al 1º, 2º, 3º e 4º classificato. 15, 10, 7, 5, 3, 2 e 1 vengono aggiudicati sulla salita di categoria “Superior” di Serra di Burgio [tappa 3] al 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º classificato. 20, 12, 9, 7, 5, 3, 2 e 1 vengono aggiudicati sulla salita di categoria “Superior-Arrivo” dell’Etna [tappa 4] al 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º classificato. Il massimo numero possibile di punti ottenibili durante la corsa è di 50 punti di cui 5 nella tappa 1, 5 nella tappa 2, 15 nella tappa 3, e 25 nella tappa 4.

PERCORSO

Tappa n. 1 – CATANIA – MILAZZO – 165 km

Tappa quasi sempre pianeggiante a esclusione della scalata di Colle San Rizzo dopo Messina. Prima parte lungo la costa con lievi saliscendi e il breve intermezzo in salita a Taormina. GPM a Colle San Rizzo dopo Messina e quindi avvicinamento pianeggiante su strade larghe fino agli ultimi 10km interamente nella penisola di Milazzo.

Ultimi km

Gli ultimi 10 km percorrono la penisola di Milazzo in leggera salita per i primi 5 km e quindi sostanzialmente in discesa, con alcune contropendenze, per i successivi 4 km. Ultimi due chilometri pianeggianti. Da segnalare nell’approccio all’abitato alcuni tipici ostacoli di arredo urbano come gli spartitraffico presenti su alcuni incroci. Larghezza della sede stradale all’arrivo 8 m su fondo asfaltato.

