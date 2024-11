La Sicilia rimane in stato di allerta meteo. Per la giornata di oggi, la Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta arancione per le province di Catania e Siracusa, mentre il resto dell’isola, incluso il capoluogo Palermo, è sotto allerta gialla. Le previsioni indicano la persistenza di condizioni meteo avverse.

Il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catania comunica che sono stati eseguiti trenta interventi in tutto il territorio della provincia di Catania. E venti interventi sono in corso, riguardati soccorso a persone, danni d’acqua in genere, servizi di assistenza, dissesti statici e recupero di autovetture e veicoliI territori principalmente interessati sono i comuni di Giarre, Acireale, Linguaglossa. “Richiamato personale dei Vigili del Fuoco in servizio straordinario per garantire supporto ed assistenza. Inviato modulo con Sommozzatori e Soccorritori Fluviali al Comando di Siracusa per garantire supporto operativo alle squadre locali”.

I territori principalmente interessati sono i comuni di Torre Archirafi, Riposto, Giarre, Acireale, Aci Sant’Antonio.

“Richiamato personale dei Vigili del Fuoco in servizio straordinario per garantire supporto ed assistenza. Intervento rivelante nella frazione di Altarello a Riposto per soccorso a persona. Un fiume ha esondato ed ha invaso il piano terra di un’abitazione dove all’interno vi erano 4 persone di cui 2 disabili. Intervento in corso, presente anche il mezzo anfibio”





Scuole chiuse a Catania per precauzione

A Catania, il sindaco Enrico Trantino ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, a seguito dell’allerta arancione. La decisione, volta a garantire la sicurezza degli studenti, consentirà anche verifiche tecniche più accurate degli edifici scolastici. “La prudenza non è mai troppa”, ha dichiarato Trantino, sottolineando la responsabilità di tutelare gli studenti e garantire loro un ambiente di studio sicuro. Oltre alle scuole, sono stati chiusi anche il Giardino Bellini, i parchi comunali e i cimiteri.

Chiusura delle scuole anche nel Siracusano

Anche diversi comuni della provincia di Siracusa hanno deciso di sospendere le attività didattiche a causa del maltempo. I recenti eventi atmosferici hanno causato danni significativi in tutta la provincia, colpendo duramente anche il Liceo Scientifico Orso Mario Corbino di Siracusa. L’edificio storico, risalente al 1923, ha subito gravi infiltrazioni d’acqua a seguito delle intense precipitazioni, rendendo necessari interventi di riparazione e la sospensione delle lezioni fino a data da destinarsi. Gli studenti, evacuati durante l’alluvione di giovedì, hanno documentato la situazione critica degli spazi scolastici con un video diffuso tramite ScuolaZoo.

Previsioni meteo per giovedì 14 novembre

Le previsioni per giovedì 14 novembre indicano un miglioramento delle condizioni meteo in Sicilia. Un campo di alte pressioni garantirà tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche sporadico annuvolamento pomeridiano. Sul litorale tirrenico e sull’Appennino, si prevedono cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in graduale attenuazione nel corso della giornata. Sul litorale ionico, cieli inizialmente poco nuvolosi, con aumento della nuvolosità dal pomeriggio. Sul litorale meridionale e nelle zone interne, cieli in prevalenza poco nuvolosi, con maggiore variabilità nelle ore centrali. Venti deboli da nord-ovest in attenuazione e rotazione. Zero termico intorno ai 2950 metri. Basso Tirreno e Mare di Sicilia mossi; Canale da mosso a poco mosso.