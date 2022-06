Attimi di panico e paura a Catania

Attimi di panico e paura sul lungomare di Catania dove un giovane ha dato vita ad una folle corsa dopo aver forzato un posto di blocco. Ha deciso di fuggire facendo la gimcana tra i pedoni che in quel momento affollavano la zona del passeggio catanese. Aveva deciso non fermarsi all’alt dei carabinieri perché sapeva che per lui sarebbero stati guai. Era senza patente e non solo: diverse le gravi violazioni anche sul piano amministrativo. Alla fine è stato arrestato e dopo l’udienza di convalida ha avuto l’obbligo di dimora.

L’arresto in flagranza

I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale hanno arrestato in flagranza di reato un 20enne catanese con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. I carabinieri, impegnati in un posto di controllo che era stato dislocato in viale Ruggero di Lauria, hanno fermato il giovane nel momento in cui lo hanno visto transitare a bordo di una Alfa Romeo 147 insieme ad altre tre persone. Il 20enne ha però deciso di non fermarsi all’alt dei militari, ed ha anzi accelerato dandosi alla fuga.

L’inseguimento

Nasceva quindi un inseguimento con la pattuglia per un breve tratto di strada durante il quale peraltro il giovane, con la sua guida brusca, aveva messo in pericolo i numerosi pedoni che erano in quel momento in transito nel tratto di lungomare in orario serale. Raggiunto nei pressi di piazza Europa, il 20enne è stato costretto a concludere la sua fuga a causa dell’intenso traffico. Dopo non poca resistenza alle disposizioni impartite dai carabinieri, si convinceva a spegnere il veicolo.

Una sfilza di violazioni

In seguito agli accertamenti è emerso che il ragazzo era privo di patente di guida perché mai conseguita e l’autovettura è risultata oltretutto non copertura da assicurazione e senza carta di circolazione. Ad essere state elevate le relative sanzioni amministrative. I militari, su disposizione dell’autorità giudiziaria, hanno sottoposto il 20enne all’obbligo di dimora nel comune di residenza a conclusione dell’udienza di convalida dell’arresto.