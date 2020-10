Ai domiciliari

Arresti per spaccio di droga e per detenzione di armi nel Catanese da parte dei Carabinieri. In particolare, i Carabinieri della Stazione di San Giovanni La Punta hanno arrestato nella flagranza il 58enne catanese Riccardo Giustolisi, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo spacciava nei pressi della sala Bingo di via Milazzo a Catania, completamente estranea alla vicenda.

È bastato osservare con discrezione il luogo per alcune ore e vederlo giungere sul posto di lavoro. I militari, avendolo già identificato, lo hanno bloccato e sottoposto a perquisizione personale, al termine della quale hanno rinvenuto e sequestrato 14 dosi di eroina pronte ad essere piazzate. L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato posto ai domiciliari.

I Carabinieri della Stazione di Vizzini hanno arrestato nella flagranza il 34enne Daniele Ferraro del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione di arma clandestina e detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno fatto irruzione nell’abitazione dell’uomo all’interno della quale, previa perquisizione, sono state rinvenute e sequestrate una pistola metallica originariamente a salve, modificata con canna libera e completa di caricatore, da considerarsi arma clandestina, nonché della marijuana, circa 15 grammi, e 1 bilancino elettronico di precisione. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato messo agli arresti domiciliari