I Carabinieri del Nucleo Operativo di Piazza Dante hanno arrestato due giovani catanesi di 23 e 22 anni per tentato furto aggravato in concorso. I due sono stati colti sul fatto mentre stavano rubando l’auto di un bagnante in sosta nel parcheggio di uno stabilimento balneare della Plaia.

Il servizio di controllo

I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio per prevenire furti e altri reati, hanno notato i malviventi chinati nell’abitacolo di una Fiat Panda. Immediatamente hanno bloccato ogni via di fuga e hanno proceduto all’ispezione del mezzo. All’interno gli uomini dell’Arma hanno trovato il vano sottosterzo forzato e un dispositivo elettronico utilizzato per manomettere l’accensione senza chiavi.

Recupero della refurtiva

Grazie al tempestivo intervento, la refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario, mentre i due arrestati sono stati posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del rito direttissimo.

Furto in auto, vetri infranti e monopattino rubato,

Mentre nella sala consiliare di Palazzo degli Elefanti era in corso la seduta del Consiglio Comunale, a pochi metri di distanza alcuni vandali agivano indisturbati nelle strade adiacenti. In via Dusmet, nei pressi di Porta Uzeda, sono state prese di mira tre auto in sosta, con i vetri infranti nel chiaro tentativo di rubare oggetti di valore lasciati all’interno dai proprietari.

L’auto danneggiata

Tra le vetture danneggiate, purtroppo, anche quella della consigliera Serena Spoto, esponente del gruppo MPA Grande Catania, che l’aveva parcheggiata regolarmente in uno stallo a strisce blu. “Hanno rotto il vetro posteriore e hanno rovistato dentro tutta l’auto – racconta la consigliera -. Oltre alla mia, sono state colpite altre due vetture parcheggiate nelle vicinanze, di proprietà di cittadini stranieri e a noleggio”. Dalla sua auto, oltre a mettere tutto a soqquadro, i malviventi hanno rubato anche il monopattino elettrico della figlia della consigliera Spoto. Un episodio che purtroppo non rappresenta una novità per la città di Catania, dove furti e atti di vandalismo ai danni di automobili in sosta sono all’ordine del giorno.