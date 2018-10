Il vertice in prefettura a Catania

Riprenderà dalla prossima settimana il servizio ai bambini con disabilità che frequentano le scuole del Comune di Catania. E’ quanto emerso da una riunione in Prefettura, alla quale hanno partecipato anche un delegato dell’amministrazione Pogliese e dei sindacati, durante la quale è stato trovato un accordo per circa 80 lavoratori.

Il Comune, che non paga da marzo, si è impegnato a versare due mensilità entro la settimana prossima, e quelle di ottobre e novembre, che i lavoratori si apprestano a maturare, entro dicembre 2018. “Abbiamo fatto un piccolo passo avanti – afferma Alberto Santonocito, segretario provinciale del sindacato Snalv, aderente alla Confsal – ma non siamo ancora del tutto soddisfatti perché i ritardi, purtroppo, sono ripetuti. Ogni anno c’è lo stesso problema e fino a oggi non si è riusciti a garantire agli studenti la giusta assistenza per permettergli di frequentare la scuola come tutti gli altri bambini e ai dipendenti il giusto stipendio per il servizio reso”.