Il malvivente aveva assaltato un negozio “Compro oro”

Un bandito fermato da un passante poco dopo aver messo a segno una rapina, nella colluttazione partono due colpiti di pistola. Attimi di tensione e grande paura a Catania in via Mario Rapisardi. Il malvivente arrestato dalla polizia.

La fuga e la colluttazione

Il rapinatore dopo il colpo al negozio “Compro oro” si era dato alla fuga con un complice, che è riuscito a dileguarsi. Un cittadino, che si trovava in quel momento nelle vicinanze del “Compro oro” appena rapinato, ha avuto il coraggio di bloccare uno dei due malviventi nella vicina via Mandrà. Ne è nata tra i due una colluttazione e dall’arma in possesso del rapinatore sono partiti due colpi di pistola.

I proiettili conficcati in un muro

I proiettili si sono conficcati nella parte alta di un muro. Sul posto è arrivata la polizia che ha bloccato il bandito, arrestandolo, e recuperato la refurtiva. Indagini sono in corso per identificare il complice.

L’arresto del rapinatore seriale

Appena qualche giorno fa i carabinieri della compagnia di Catania Piazza Dante hanno fermato, e poi arrestato, un pregiudicato catanese di 47 anni. L’uomo ha tentato di rapinare la filiale Unicredit di Catania, armato di taglierino, e poi ha rapinato anche una sala bingo. Il malvivente ripreso dalle telecamere di videosorveglianza dell’istituto mentre minacciava due operatori della banca avvicinandosi al loro volto con un taglierino. Quando i due impiegati gli hanno mostrato che non era possibile aprire la cassaforte prima dell’orario previsto, il rapinatore ha desistito ed è fuggito a piedi, confondendosi tra la folla.

Il rapinatore si è diretto così presso la sala bingo di via Milazzo, zona di piazza Europa, e lì, avvicinatosi ad una impiegata, l’ha insultata e minacciata di morte, facendosi consegnare l’importo di 1.000 euro contenuto nella cassa. Entrambe le vittime hanno presentato denuncia e i militari sono riusciti a risalire all’identità del rapinatore grazie alle riprese degli impianti di videosorveglianza.

