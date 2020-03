Il blitz con la polizia municipale

La Polizia di Stato a Catania sanziona altri posteggiatori abusivi a Catania. Ne sono stati sorpresi e sanzionati altri 6.

Il blitz dei poliziotti è avvenuto in Via Santa Maria La Grande, piazza Federico di Svevia, via Luigi Rizzo e nell’ingresso dell’Ospedale Garibaldi sono le zone più ambite dai “guardiamacchine”, ma la via S. Euplio rimane quella, evidentemente, più remunerativa. Qui si è “guadagnato” l’ennesima denuncia G.G. che, nella mattina della domenica, è stato nuovamente sorpreso a esercitare l’illecita attività.

Nelle altre zone battute dagli agenti e dalla polizia municipale i posteggiatori abusivi sono stati sanzionati.