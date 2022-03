L’operazione della polizia municipale a Catania

Due sequestri di merce alimentare e prodotti per la casa e l’igiene sono stati effettuati al mercato delle pulci di Catania dalla polizia commerciale nel corso di un blitz in via Amerigo Vespucci a Catania. Gli interventi rientrano nell’ambito dell’attività di controllo dei mercati svolta dalla polizia municipale per contrastare l’abusivismo commerciale e tutelare la salute degli acquirenti.

La merce sequestrata

Formaggi, salumi, tonno, carne in scatola, 120 confezioni di cioccolata, ma anche saponi, dentifrici e altri prodotti erano posti in vendita sul suolo pubblico, e senza alcuna autorizzazione, da ambulanti abusivi che, alla vista degli agenti, si sono dati alla fuga. La merce alimentare sequestrata è stata avviata alla distruzione perché priva di documenti sulla tracciabilità, tutto il resto è stato devoluto in beneficenza alla Caritas diocesana di via Vittorio Emanuele.

Il ringraziamento dei commercianti in regola

“Il servizio svolto dalla polizia municipale – si legge in una nota del Comune di Catania – è stato particolarmente apprezzato dalle decine di operatori commerciali regolari del mercatino delle pulci che spesso subiscono la concorrenza sleale. I commercianti abusivi, sottraendosi al pagamento del posteggio, del suolo pubblico e delle tasse, applicano prezzi minori, senza tuttavia offrire alcuna garanzia del prodotto agli acquirenti”.

Altro precedente

Non è la prima volta che la polizia municipale controlla a Catania il mercato delle pulci. In una precedente operazione ha impedito di allestire un mercatino delle pulci abusivo a circa duecento operatori commerciali che a San Giuseppe La Rena avevano appena occupato con le merci strade e marciapiedi dell’area nei pressi dell’ex mercato ortofrutticolo. All’operazione presero parte otto pattuglie, che hanno sequestrato ingenti quantitativi di merce. Non sono mancati momenti di tensione con episodi di resistenza. Molti all’arrivo delle pattuglie sono fuggiti abbandonando la merce. Un operatore abusivo che ha reagito violentemente ai controlli è stato denunciato per resistenza, oltraggio e violenza a pubblico ufficiale.