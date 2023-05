Il caso al momento trattato come incidente domestico

Perde l’equilibrio e cade dal lucernaio facendo un volo di ben 10 metri. Incidente domestico nel Catanese, in gravi condizioni un uomo di 40 anni. E’ attualmente in coma all’ospedale Cannizzaro di Catania dove è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso. Indagano i carabinieri della compagnia di Paternò.

Episodio da ricostruire

Ancora in fase di ricostruzione l’accaduto. Stando ai primi accertamenti, pare che il 40enne fosse salito sul lucernaio della sua casa in via De Nicola. Sarebbe stata sua intenzione ripulire questa parte del tetto. Sembra che ad un certo punto abbia ceduto il lucernaio e l’uomo cade al suolo dopo un volo di una decina di metri. Immediati sono scattati i soccorsi, sul posto carabinieri, ambulanza e polizia municipale. Poi il trasferimento d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale Catanese.

Il recente incidente a Palermo

Un paio di settimane fa analogo incidente domestico a Palermo. Un uomo di 52 anni è caduto dal quarto piano in piazza Scaffa schiantandosi in questo caso su un lucernario. Nonostante la caduta da questa altezza il 52enne è rimasto vivo. La caduta gli ha causato la fratture delle gambe e il ricovero in ospedale. Sono intervenuti in soccorso i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti di polizia che stanno indagando sull’episodio. Al momento non si esclude nessuna possibilità.

Precedenti incidenti

Ci sono diversi precedenti di incidenti simili, soprattutto sul lavoro. Nei giorni scorsi proprio un incidente sul lavoro si era verificato all’interno di una azienda agricola sulla strada provinciale 25 tra Ragusa e Marina di Ragusa. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio delle forze dell’ordine, un operaio si trovava in cima ad una capannone che avrebbe dovuto tinteggiare, quando, per cause da accertare, ha perso l’equilibrio finendo per terra. Un impatto violentissimo, la vittima è stata soccorsa dai colleghi di lavoro ma viste le sue condizioni si è reso necessario l’arrivo dell’elisoccorso che ha provveduto al trasferimento dell’operaio nell’ospedale Cannizzaro di Catania.

