Spaccio di droga in casa, irrompono i Carabinieri che arrestano il “cassiere”

Il quartiere Noce a lutto, il Covid a 57 anni si è portato via Gianni il barbiere amico di tutti

Una nuova morte per il Covid ha gettato nello sconforto il quartiere Noce. Per tutti era Gianni, il parrucchiere per uomo di via Serradifalco quello da cui non andavi solo per tagliarti i capelli o per farti la barba, ma anche per passare qualche ora di allegria e di spensieratezza.

