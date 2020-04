Cavalli tenuti in scarse condizioni sanitarie, scatta la denuncia a Catania

10/04/2020

La Polizia di Catania ha denunciato e sanzionato un uomo per maltrattamento e malgoverno di animali. Gli agenti a cavallo hanno eseguito un controllo dopo una segnalazione in un terreno limitrofo alla base militare di Maristaeli. Sono stati trovati undici cavalli, in pessime condizioni igienico-sanitarie, che erano scappati dalla stalla in cui erano tenuti, a causa della carente recinzione di confine del terreno in cui erano tenuti. All’uomo, oltre alla denuncia, è stata elevata una sanzione di 36 mila euro. Gli agenti delle Volanti hanno denunciato due giovani catanesi che in un fondo agricolo di contrada “Fondo Cardinale” stavano per bruciare i cavi di rame che avevano rubato in un’azienda vicina per spogliarli del rivestimento isolante in gomma. Alla vista della Polizia i due hanno tentato di fuggire ma sono stati bloccati e denunciati per furto aggravato in concorso e per la violazione della normativa d’emergenza sanitaria. In via Plebiscito la Polizia ha denunciato un uomo trovato in possesso di arnesi e grimaldelli atti allo scasso che erano custoditi all’interno della propria autovettura. Una persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, essendo stata sorpresa alla guida della propria autovettura, è stata sanzionata per la violazione della misura di prevenzione e per l’inosservanza del divieto imposto dalla normativa Covid-19.

