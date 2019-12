portati al Piazza Lanza

La Polizia di Stato di Catania ha arrestato Massimiliano Claudio Russo, 29 anni e Sebastiano Vito Papa, 22 anni.

All’interno dell’abitazione del 22enne è giunto il 29enne, fatto che insospettito i poliziotti. Il repentino accesso al fabbricato, ha permesso di sorprendere i due mentre erano intenti a rovistare all’interno di un borsello. Alla vista degli agenti, Russo lo ha lanciato sotto uno scaffale, nel maldestro tentativo di disfarsene. All’interno è stata trovata della cocaina per un peso complessivo di 65 grammi.

Nell’abitazione sono stati trovati anche un bilancino di precisione, ancora intriso di cocaina, 180 euro e una busta in cellophane contenente della marijuana. I due sono stati fermati per per i reati di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso, e sono stati portati al Piazza Lanza.