Domande entro il prossimo 15 novembre

Scadranno il prossimo 15 novembre i termini di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso pubblico, per titoli e esami, indetto per gli Ospedali di Caltagirone e di Militello, per la copertura di:

– 18 posti di dirigente medico di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza (MCAU), presso il Presidio di Caltagirone.

– 10 posti di dirigente medico di MCAU, presso il Presidio di Militello.

– 1 posto di dirigente medico di Endocrinologia, presso il Presidio di Caltagirone.

– 2 posti di dirigente medico di Pneumologia, presso il Presidio di Caltagirone.

Carenze di personale

«Abbiamo mantenuto fede agli impegni assunti con le comunità, alla presenza del Presidente on. Musumeci, dell’Assessore avv. Razza e della VI Commissione Sanità presieduta dall’on. La Rocca Ruvolo – dichiara il direttore generale dell’Asp di Catania, Maurizio Lanza -. Con questo atto, esclusivamente dedicato agli Ospedali del Calatino, puntiamo a colmare gravissime carenze di personale. Non può passare inosservato l’altissimo numero di medici che stiamo cercando per entrambi i Pronto Soccorso, che complessivamente è di 28 unità. Lavoriamo per dare risposte organiche e di sistema».

Il provvedimento, già annunciato in occasione sia delle visite ai due nosocomi del Presidente della Regione, sia della seduta, presso l’Ospedale di Caltagirone, della VI Commissione Salute dell’ARS, era stato anche esaminato nel corso degli incontri con i rappresentanti delle Istituzioni locali e delle Organizzazioni sindacali del Calatino.

«Vogliamo ringraziare il direttore delle Risorse Umane, Santo Messina, i dirigenti del settore e i collaboratori – aggiunge il direttore amministrativo, Giuseppe Di Bella – che quotidianamente, con grande impegno e competenza, mettono in campo tutte le soluzioni amministrative per il reclutamento di personale destinato in zone che in questo momento soffrono per la carenza di ricorse specialistiche».

La procedura di partecipazione al concorso è interamente informatizzata. Per accedere alla piattaforma cliccare sul seguente link.

«È la prima volta – spiega il direttore sanitario, Antonino Rapisarda – che viene intrapreso un percorso di questo tipo, grazie alla piena sinergia con le Istituzioni regionali e con i sindacati. È all’esame degli Uffici la possibilità di poterla replicare anche per altri Presidi delle aree interne della provincia. Il nostro obiettivo oltre a garantire la piena occupazione della dotazione organica è di dare respiro ai reparti in maggiore difficoltà e di garantire la stabilità dei servizi in aree dove sono più evidenti le criticità di reclutamento».

Concorsi per primari

Scadranno il prossimo 15 novembre anche i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso pubblico per il conferimento di 11 incarichi quinquennali di Direttore di varie Unità Operative Complesse Aziendali, fra le quali, per il Calatino, l’UOC di Ortopedia e Traumatologia del “Gravina”.

Nel corso dell’ultimo anno, per gli Ospedali del Calatino, sono stati, inoltre, complessivamente nominati 9 primari. Più nel dettaglio, per l’Ospedale di Caltagirone i direttori di:

– ANATOMIA PATOLOGICA, Filippo Fraggetta

– ASTANTERIA, Serafina Prumeri

– CARDIOLOGIA E UTIC, Daniele Giannotta

– MEDICINA NUCLEARE, Giovanni D’Agostino

– OCULISTICA, Salvatore Sileci

– OTORINO, Salvatore Ronsivalle

– RADIODIAGNOSTICA, Bruno Varsallona

– TERAPIA INTENSIVA, Gianfranco Morgana.

Per l’Ospedale di Militello, è stato nominato il primario di TERAPIA INTENSIVA, Gianluigi Morello.

Anche la procedura di partecipazione al concorso per il conferimento di 11 incarichi quinquennali di Direttore di varie Unità Operative Complesse Aziendali è in atto aperta (scadenza dei termini 15 novembre). Per accedere alla piattaforma e presentare le istanze di partecipazione al bando cliccare sul seguente link.