il punto dei bandi in lavorazione

Ok al primo bando per 46 forestali. Oltre ai vincitori, graduatoria usata per 600 assunzioni in 5 anni.

Si attende il bando per 1.100 posti nei Centri per l’impiego.

Cercasi 300 tecnici a tempo determinato (3 anni) per progettazione PNRR.

In lavorazione bando per 150 autisti Ast.

La Regione torna ad assumere: il primo step riguarderà 46 forestali per cui sarebbe arrivato l’ok dall’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Toto Cordaro. Adesso partirà la “caccia” a 3 milioni di euro per affidare ad una società privata la selezione delle domande, ma prima sarà necessario l’ok dell’Ars. Lo rende noto il Giornale di Sicilia in edicola oggi, che scrive: “La giunta sblocca le procedure per creare una graduatoria: 600 agenti saranno immessi in ruolo entro 5 anni. Ma serve l’ok dell’Ars”.

Bando entro inizio 2022

Sarà creata una graduatoria a scorrimento, dunque, con almeno 600 assunzioni nei prossimi 5 anni. Ma servirà una delibera che attende la ratifica dell’Ars a giorni. Il promo step sarà questo concorso per 46 forestali, che dovrebbe vedere luce nei primi mesi del 2022. «Siamo pronti a pubblicare il bando. Pensiamo di poterlo fare all’inizio del 2022. Ma le procedure propedeutiche dovranno essere espletate entro fine dicembre e per questo motivo c’è bisogno che l’Ars ci dia una mano votando velocemente lo stanziamento che abbiamo deliberato in giunta. Contiamo sulla sensibilità del Parlamento, si può fare tutto già questa settimana», dice Cordaro al Gds. Previste tra le 80mila e le 100mila domande.

Graduatoria importante

Saranno necessari intanto 3 milioni per affidare ad una ditta privata la gestione dell’istruttoria e le preselezioni dei concorrenti. Le assunzioni saranno con qualifica di “agente forestale in categoria B1 e a tempo indeterminato”. Ma la graduatoria, dopo i primi 46 vincitori, sarà importante perché sarà utilizzata dalla Regione per lo scorrimento per le 600 assunzioni previste in 5 anni.

Gli altri concorsi: 1.100 osti per i CPI

Non solo forestali. Il governo Musumeci ha in rampa di lancio altre assunzioni. Da oltre un anno si attende il maxi concorso da 1.100 posti nei Centri per l’impiego. Mancherebbe solo la ditta esterna per gestire le procedure di selezione.

300 tecnici per progettazione PNRR

Pochi giorni fa, inoltre, è stato annunciato un nuovo concorso per assumere 300 tecnici, a tempo determinato (3 anni), dopo la figuraccia rimediata dal sui 31 progetti idrici da finanziare col PNRR, clamorosamente bocciati e poi in parte recuperati. Il bando dovrebbe essere pubblicato entro fine anno. Ecco la squadra necessaria: «32 esperti nel settore economico-finanziario (di cui 20 alla Regione e 12 nei Comuni); 5 professionisti di pianificazione e gestione (tutti per la Regione); 48 esperti nel settore amministrativo (di cui 18 nei Comuni) e 215 tecnici (di cui 75 alla Regione e 140 nei Comuni).

150 autisti Ast

Infine servono 250 posti per autisti Ast: il governo dovrebbe dare il via libera intanto per i primi 150. Altri 7 posti saranno autorizzati al Maas di Catania.