Per chiedere il servizio si può chiamare il numero 800 55 66 70

Anche i Carabinieri di Bronte (CT) hanno impegnati nell’aiuto alle fasce più deboli della popolazione. In questi giorni hanno riscosso e consegnato la pensione ad un anziano 84 enne che, in questo momento così difficile, ha manifestato loro tutta la sua gratitudine per la disponibilità dimostratagli.

Poste Italiane e l’Arma dei Carabinieri hanno sottoscritto una convenzione grazie alla quale tutti i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli Uffici Postali, che riscuotono normalmente la pensione in contanti, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri.

L’Arma dei Carabinieri, infatti, nell’ambito delle iniziative volte al sostegno della popolazione, ha avviato una collaborazione con Poste Italiane per il ritiro delle pensioni da parte della stazioni,in favore degli impossibilitati, per tutto il periodo di emergenza. Il servizio, previa delega firmata dal titolare che sarà consegnata a Poste Italiane da parte di militari, permetterà a tutti i cittadini che ne faranno richiesta, di rimanere serenamente a casa.

L’iniziativa permette anche di tutelare i soggetti beneficiari dalla commissione di reati a loro danno, quali, truffe, rapine e scippi. I pensionati potranno contattare il numero verde 800 55 66 70 messo a disposizione da Poste o chiamare la più vicina Stazione dei Carabinieri per richiedere maggiori informazioni. L’Arma dei Carabinieri e Poste Italiane continueranno ad assicurare il servizio di erogazione e consegna al domicilio delle pensioni agli ultra settantacinquenni per l’intera durata dell’emergenza Covid-19.