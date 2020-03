I controlli a Librino

Continuano i controlli della Polizia di Stato di Catania sull’osservanza delle disposizioni finalizzate al contenimento del contagio da coronavirus.

Gli agenti del Commissariato Librino hanno indagato diverse persone che sono uscite da casa per andare a comprare la droga. I fatti si sono svolti in Viale Grimaldi, chiamato la “Fossa dei Leoni”.

Due persone sono stati fermate mentre sorseggiavano nello stesso luogo una birra intenti a chiacchierare. Un altro uomo ha dichiarato agli agenti di essere sul posto per incontrare alcuni amici. Il soggetto, oltre ad essere stato indagato per aver violato le disposizioni anti coronavirus, è stato sanzionato per violazioni in materia di codice della strada e gli è stata ritirata anche la patente.