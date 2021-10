Marco Corsaro è il nuovo sindaco di Misterbianco in provincia di Catania. Scalici in testa a Torretta. Sono i risultati del turno speciale elettorale per due comuni sciolti per mafia mentre si vota ancora per i ballottaggi di 8 comuni chiamati al voto nel turno ordinario

Vittoria del candidato dell’assessore Falcone

Si profila una vittoria al primo turno del candidato dell’area di Forza Italia guidata dal coordinatore catanese degli azzurri, l’assessore regionale alle infrastrutture marco falcone. nel comune sciolto per mafia e che andava al voto in un turno straordinario il dato ufficiale non è ancora tale da essere certo ma le segreteria di partito sono certe della vittoria di Corsaro che supera, sia pure di poco il 40% dei consensi navigando verso la vittoria a primo turno.

Gli sfidanti

Corsaro è in gara più contro il quorum che contro gli avversari. Il candidato di sinistra, l’ex sindaco Nino Di Guardo appoggiato, fra gli altri, anche dal Pd, non va oltre il 22-23%.

Un risultato simile a quello del candidato civico Ernesto Maria Calogero che addirittura rischia di superare lo stesso Di Guardo.

Risultato deludente per il candidato pentastellato Massimo Carmelo La Piana che non raggiunge il 15%

Al voto anche Torretta nel Palermitano

Altro comune al voto nel turno straordinario di ieri era Torretta nel Palermitano, anche quello comune sciolto per mafia.

Scalici sindaco

In testa c’è sempre stato Domenico Scalici che ha totalizzato quasi il doppio dei voti di preferenza superando il concorrente Giovanni Mannino e venendo eletto sindaco

Il turno elettorale speciale è concluso ma non i ballottaggi del turno ordinario per il quale si è votato due settimana fa in 42 comuni, 8 dei quali tornano alle urne per i ballottaggi.

Si vota ancora, invece, in altri 8 comuni

Seggi aperti anche oggi fino alle 14,00 Seggi aperti nuovamente dalle 7:00 di stamane negli otto comuni siciliani superiori a 15 mila abitanti dove gli elettori sono chiamati al voto per eleggere al ballottaggio i sindaci. Si tratta di Vittoria, in provincia di Ragusa; Favara, Porto Empedocle e Canicatti’, in provincia di Agrigento; Adrano, nel catanese; Lentini e Rosolini, nel siracusano e San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Solo nella giornata di ieri si e’ votato anche in due comuni sciolti per mafia: Torretta (Palermo) e Misterbianco (Catania).

I seggi chiuderanno alle 14:00 e subito dopo cominceranno le operazioni di spoglio. Ieri sera alla chiusura dei seggi alle 22 negli otto comuni siciliani al ballottaggio aveva votato complessivamente solo il 30,78% degli aventi diritto.