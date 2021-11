Registrati 52 nuovi casi in 10 giorni di cui 4 ospedalizzati

“Ad oggi ci sono 52 cittadini castellesi risultati positivi al Covid, di cui 4 ospedalizzati. Il numero dei casi negli ultimi 10 giorni è quasi raddoppiato, così come quello dei ricoveri”. È l’allarme lanciato dal sindaco di Aci Castello, Carmelo Scandurra.

L’appello del sindaco Scandurra

Il primo cittadino del Comune etneo invita “ad adottare le misure anti-Covid, non abbassare la guardia e, per chi non lo avesse già fatto, provvedere alla vaccinazione per salvaguardare la propria vita, oltre che per il bene della comunità”.

I dati sulle vaccinazioni

“I dati sulla vaccinazione – aggiunge – continuano fortunatamente ad essere in aumento, ad oggi i cittadini castellesi vaccinati con almeno una dose sono il 75,38%, quelli con doppia dose sono il 71,99%”. Il centro vaccinale di Villa Fortuna ad Acitrezza resterà aperto fino a venerdì 19 novembre il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 13.

L’ISS: efficacia elevata dei vaccini

Peggiora ancora l’epidemia di Covid-19 in Italia, con tutte le Regioni che sono classificate questa settimana a rischio moderato e parametri in crescita. L’efficacia vaccinale “resta elevata” nel prevenire l’ospedalizzazione (91%), il ricovero in terapia intensiva (95%) o il decesso (91%) con variante delta prevalente. Diminuisce l’efficacia nel prevenire qualsiasi diagnosi sintomatica o asintomatica di Covid-19 nelle persone completamente vaccinate passando dall’89%, durante la fase epidemica con variante alfa prevalente, al 75% durante la fase epidemica con variante delta prevalente.

Negli ultimi 30 giorni in Italia si osserva una maggiore incidenza di casi diagnosticati in persone non vaccinate. Lo scrive l’Iss nel documento esteso sull’andamento settimanale dell’epidemia.

Quarta ondata

L’estensione della terza dose del vaccino per combattere la quarta ondata del Covid, in arrivo anche in Italia. Il Governo lavora per fronteggiare una nuova fase dell’emergenza in vista del Natale 2021.

Ilaria Capua, virologa, direttrice del centro One Health dell’Università della Florida, intervistata da La Stampa, ha affermato che la prossima ondata di Covid-19 “sarà quella dei non vaccinati che finiranno in ospedale e che purtroppo potranno far ammalare, anche se meno gravemente, pure chi si è immunizzato”.