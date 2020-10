Emergenza in tribunale

Sono risultati positivi al Covid19 due avvocati del foro di Catania. Una notizia che si è rapidamente diffusa negli ambienti dell’avvocatura ed ora, entrambi i legali, sono in isolamento. Disposti gli ormai consueti protocolli sanitari che, oltre alla quarantena, prevedono la ricostruzione dei contatti dei contagiati ed i tamponi per tutte le persone con cui i difensori sono stati a stretto contatto. Naturalmente, c’è preoccupazione che la rete dei positivi possa allargarsi ma si attende prima l’esito dei test.

Frattanto, si registra un nuovo focolaio a Marineo nella casa di riposo Villa Luisa. Nove dei dieci anziani assistiti è risultato positivo al Covid19. Tra questi c’è anche un dipendente. “Purtroppo sì è verificato ciò che temevamo – dice il sindaco di Marineo Franco Ribaudo – Il virus una volta entrato nella villa Luisa ha contagiato quasi tutti. Adesso dobbiamo sperare che la situazione non precipiti. Attualmente non ci sono sintomi allarmanti. Ma trattandosi di anziani già affetti da patologie proprie, il rischio è alto”.

Un anziano di 71 anni, positivo al Covid19, è morto all’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa dove si trovava ricoverato nel reparto di Terapia intensiva. Il decesso del paziente, originario di Vittoria, è avvenuto nella giornata di ieri nonostante i tentativi dei medici di tenerlo aggrappato alla vita. Sale a 106 il numero delle persone in isolamento domiciliare in provincia di Ragusa. Ieri, si è scoperto del contagio di un autista di uno scuolabus di Comiso, per cui il sindaco di Comiso ha disposto la chiusura di alcuni uffici comunali e la sospensione del servizio di scuolabus ma solo per due linee.

Sono 156 i contagi registrati nell’isola nelle ultime 24 ore. Salgono così a 2.936 gli attuali positivi e salgono a 327 i ricoverati in ospedale. In crescita, fra questi ultimi, anche i ricoverati in terapia intensiva che sono, oggi 20 (uno in più in più rispetto a ieri e sei in più rispetto a 5 giorni fa) e 307 in regime di ricovero ordinario; 2.609 sono i pazienti in regime isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono stati 6.637.