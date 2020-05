Maxi controlli dei Carabinieri per il rispetto dei protocolli

I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante e quelli della Stazione di Ramacca (CT), con la collaborazione dei colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania, hanno effettuato delle ispezioni in svariate attività produttive, industriali e commerciali.

In una officina per la riparazione e sostituzione di pneumatici ubicata a Catania in via Callipe, i militari hanno riscontrato violazioni a carico del responsabile legale, non risultando essere stato redatto il protocollo condiviso di regolamentazione aziendale delle misure per il contrasto e per il contenimento della diffusione del covid-19. È stata riscontrata, inoltre, la mancata affissione di appositi dépliant informativi nell’ambiente di lavoro. Le stesse violazioni sono state riscontrate in un opificio industriale sulla S.P. 25/1 a Ramacca.

Oltre alle sanzioni amministrative, i carabinieri segnaleranno le due attività alla Prefettura di Catania per l’eventuale sospensione delle attività.