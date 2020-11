la denuncia della fials confsal di catania

“Bisogna chiarire una volta per tutte quanti posti letto per pazienti covid ci sono negli ospedali della provincia di Catania, da Acireale a Biancavilla. Perché non essendoci alcun limite ai pazienti portati in ambulanza, una volta esauriti i posti, i pazienti in esubero sostano al pronto soccorso creando situazioni di grave pericolo anche per gli operatori sanitari, tra i quali c’è ormai un boom di contagi”.

È quanto denuncia Agata Consoli, segretario provinciale della Fials Confsal di Catania, che segnala il caso avvenuto a Biancavilla.

“Sono arrivati 26 casi – spiega Agata Consoli – in un pronto soccorso che non è solo covid e dove arrivano anche utenti con altre patologie. Sulla base della circolare vigente tutti i pazienti che arrivano in ambulanza vengono accettati e sbarellati. Lo stesso è avvenuto ad Acireale nei giorni scorsi. Siccome non c’è un limite, una volta esauriti i posti letto i pazienti covid vengono fatti sostare al pronto soccorso, dove mancano percorsi adeguati e aree grigie. A farne le spese spesso sono gli operatori sanitari”.

Sono davvero numerosi i pronto soccorso dell’Isola in affanno a causa dell’elevato numero di accessi di pazienti positivi al Covid19.

Intanto, non si arresta il contagio nell’Isola. Secondo gli ultimi dati, risalenti a ieri – vengono diffusi ogni giorno nel pomeriggio – sono 1.461 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 8.151 tamponi effettuati; 36 i decessi, che portano il totale a 932.

Con i nuovi casi salgono a 29.765 gli attuali positivi con un incremento di 958. Di questi 1.725 sono i ricoverati, 16 in più rispetto al giorno precedente: 1.501 in regime ordinario e 224 in terapia intensiva con un aumento di 7 ricoveri. In isolamento domiciliare sono 28.040. I guariti sono 467.

I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo 445, Catania 328, Ragusa 218, Messina 110, Trapani 127, Siracusa 79, Agrigento 26, Caltanissetta 79, Enna 49.

Intanto, sempre ieri, è arrivato il plasma iperimmune per una infusione in un paziente covid19 ricoverato a Partinico.