Traffico di cocaina e marijuana. Vasta operazione antidroga dei carabinieri che hanno smantellato una organizzazione che gestiva, secondo le accuse, il traffico di droga destinato a tre piazze di spaccio nel catanese.

L’operazione

Carabinieri del comando provinciale di Catania, supportati da reparti specializzati dell’Arma, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip, nei confronti di 13 persone indagate per associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’indagine che ha portato all’individuazione dell’organizzazione

L’indagine, coordinata dalla Procura Distrettuale e condotta dalla compagnia di Gravina di Catania, ha fatto luce sull’operatività di un gruppo, dotato di una struttura verticistica e dedito al traffico di cocaina e marijuana in almeno tre fiorenti ‘piazze di spaccio tra il capoluogo etneo e Mascalucia.

I cugini a capo dell’organizzazione

Secondo l’accusa l’associazione sarebbe stata capeggiata da due cugini, risultati percettori del reddito di cittadinanza, e sarebbe stata capace di incassare oltre 8.000 euro al giorno dalla vendita della droga.

I precedenti

Il traffico di droga è fiorente in sicilia e ci sono precedenti in tutte le province con cadenza quasi settimanale. La più vasta operazione recente è stata condotta nell’Ennese per smantellare lo spaccio legato a Cosa nostra.

In quella occasione sono stati sgominati due gruppi criminali collegati tra loro nella provincia di Enna dediti alla detenzione e spaccio di droga. Sedici in tutto gli indagati, 10 dei quali finiti in carcere mentre per gli altri 6 sono arrivati i domiciliari. L’operazione è stata portata a termine dalla squadra mobile di Enna e dal commissariato di Leonforte, cittadina nella quale operavano i due gruppi. Le indagini sono state suffragate dal Gip del tribunale di Caltanissetta su richiesta della direzione distrettuale antimafia della locale Procura della Repubblica.

A capo due fratelli

I provvedimenti cautelari riguardarono due presunti gruppi criminali collegati tra loro, in relazione ai quali il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto gravi indizi di colpevolezza. Secondo l’accusa erano dediti allo spaccio di marijuana e cocaina. Gli arresti sono stati effettuati con due distinte operazioni. Secondo la ricostruzione operata nella prima delle due ordinanze, gli indagati avrebbero fatto parte di un gruppo operante a Leonforte, territorio dove è tradizionale il radicamento di Cosa Nostra, nel settore del traffico di stupefacenti che avrebbe fatto capo a due fratelli.