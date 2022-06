Drammatico incidente tra Ragusa e Catania. La statale 514 “Di Chiaramonte” è provvisoriamente chiusa al traffico a Licodia Eubea (CT) a causa di un incidente avvenuto al km 27.







Per cause in corso di accertamento, due mezzi pesanti sono entrati in collisione e, nell’impatto, i due conducenti sono rimasti feriti. Uno dei due è stato trasportato in elisoccorso in ospedale.

Sul posto è presente il personale di Anas per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Messina, camion sbanda in galleria

Traffico in tilt e automobilisti furiosi sulla autostrada A18 in direzione Messina nei pressi di Scaletta Zanclea, nel tratto di autostrada fra Tremestieri e Roccalumera. Per cause ancora da accertare, un mezzo pesante ha perso il controllo e si è fermato all’interno della galleria Schiavo.

Lungo il tratto autostradale è presente il doppio senso di circolazione a causa di lavori. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale che hanno disposto l’uscita obbligatoria a Roccalumera. Il traffico, di conseguenza, è stato spostato sulla strada statale 114. Per gli automobilisti che, invece, procedono in direzione Catania è stata disposta l’uscita obbligatoria a Tremestieri.

Sul posto sono intervenuti anche i tecnici del Consorzio autostradale siciliano per avviare prontamente le manovre per rimuovere il mezzo pesante e liberare la strada. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul tratto di strada si sono create lunghe colonne di auto in entrambe le direzioni.